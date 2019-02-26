On binlerce bekçi ve polis atama beklerken bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok önemli bir açıklama geldi. Uzun zamandır on binlerce kişi "Bekçi ve polis ataması ne zaman yapılacak?" sorusunu soruyordu ki, Bakan Soylu tam tarih vermese de konuya dair konuşma yaptı.

BEKÇİ VE POLİS ATAMALARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da AK Parti seçim çalışmaları sırasında bekçi ve polis atamalarıyla ilgili duyuru yaptı. Yeni bekçilerin yakın zamanda göreve başlayacağı müjdesini veren Soylu, “Bekçilerimiz döktürüyor. Memnun musunuz bilmiyorum. Şimdi bin bekçi daha göreve başlıyor. Dün akşam planlamasını yaptık. Mart ayında 8 bin tane bekçi daha alacağız. Mart’ın başında alıma çıkıyoruz. Bin tane bekçi de oradan vereceğiz İstanbul’a. Kimseye söylemeyin. İstanbul’a, Ankara’ya torpil geçiyoruz. Artı, önümüzdeki dönemde İstanbul’a tarihinin bir seferde verilmiş en büyük polisini vereceğiz. Bir seferde. İstanbul’da en ufak bir eksiklik, en ufak bir güvenlik açığını kimsenin hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.