Siyaset İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis hayatını kaybetti

Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

17 Şubat 2022, Perşembe 14:16 Son Güncelleme:
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Samsun’da yaşayan ve bir süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

Reis’in cenazesi, yarın Bafra ilçesi Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. 

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