İçişleri Bakanlığı 13 sözleşmeli personel alacak. Avukat, Mühendis (Endüstri, Bilgisayar), Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi, Ekonomici, Grafiker), Programcı unvanlarında alınacak olan personeller 4/B Sözleşmeli Personel maddesine göre istihdam edilecek.

22 Nisan tarihinde başlayan başvurular 15 Mayıs tarihinde sona erecek. Sözlü sınava giriş şartları için genel, ortak ve özel şartların paylaşıldığı personel alımında başvurular, başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda yapılacak. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.



