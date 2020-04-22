Türkiye İçişleri Bakanlığı 13 sözleşmeli personel alıyor! İşte sınav tarihi ve alım detayları

İçişleri Bakanlığı 13 sözleşmeli personel alıyor! İşte sınav tarihi ve alım detayları

Türkiye

İçişleri Bakanlığı 13 sözleşmeli personel alıyor! İşte sınav tarihi ve alım detayları

İçişleri Bakanlığı tarafından merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere personel alınacak. Birçok farklı unvanda 13 elemanın alınacağı eleman ilanının başvuruları bugün itibarıyla başladı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı 13 sözleşmeli personel alacak. Avukat, Mühendis (Endüstri, Bilgisayar), Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi, Ekonomici, Grafiker), Programcı unvanlarında alınacak olan personeller 4/B Sözleşmeli Personel maddesine göre istihdam edilecek.

22 Nisan tarihinde başlayan başvurular 15 Mayıs tarihinde sona erecek. Sözlü sınava giriş şartları için genel, ortak ve özel şartların paylaşıldığı personel alımında başvurular, başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda yapılacak. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımının detayları


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