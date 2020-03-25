İçişleri Bakanlığı 15 İçişleri Uzman Yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 03 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır" denildi. İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanına son başvuru tarihi ise 4 Mayıs 2020.