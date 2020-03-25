Türkiye İçişleri Bakanlığı 15 İçişleri Uzman Yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı 15 İçişleri Uzman Yardımcısı alacak

Türkiye

İçişleri Bakanlığı 15 İçişleri Uzman Yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 15 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacağı bildirildi.

25 Mart 2020, Çarşamba 17:33 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 03 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır" denildi. İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanına son başvuru tarihi ise 4 Mayıs 2020.

İçişleri Bakanlığı personel alımı detayları için tıklayın

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