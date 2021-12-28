İçişleri Bakanlığı: 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
28 Aralık 2021, Salı 09:28 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
DHA
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