İçişleri Bakanlığı: 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

DHA