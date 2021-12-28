Türkiye İçişleri Bakanlığı: 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

28 Aralık 2021, Salı 09:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Hakan Çelik
'Pop yıldızı seçmiyoruz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Leşker-i Rumi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ne tesadüf
Rauf Tamer
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adana'da torbacı operasyonu! Yılbaşı öncesi yakalandılar