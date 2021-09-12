Türkiye İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyon sırasında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

12 Eylül 2021, Pazar 09:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Keşke
Rauf Tamer
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Hakan Çelik
FETÖ gerçeğini açıkça paylaşmıştı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2500 liranın altındaki en güçlü telefonlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kağıthane'de dehşet! 2 yaşında çocuğun olduğu otomobili taşladı