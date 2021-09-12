İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyon sırasında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
12 Eylül 2021, Pazar 09:53 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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