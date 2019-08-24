İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
HAKKARİ'DE 3 TERÖRİST
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.