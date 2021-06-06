İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı son dakika açıklamasına göre Eren-11 operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
06 Haziran 2021, Pazar 13:41 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J- SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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