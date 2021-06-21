Türkiye İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Eren-11 operasyonları kapsamında 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 15:46 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.


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