Türkiye İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

29 Eylül 2021, Çarşamba 09:59 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


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