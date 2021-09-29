İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
29 Eylül 2021, Çarşamba 09:59 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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