Türkiye İçişleri Bakanlığı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

07 Mayıs 2021, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
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