Haberler Türkiye Haberleri İçişleri Bakanlığı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Türkiye İçişleri Bakanlığı, Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 07 Mayıs 2021, Cuma 18:27 Son Güncelleme: 07.05.2021 18:27 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ İçişleri Bakanlığı Tunceli terörist Yazarlarımızdan Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz? Murat Çelik 4 Mayıs 1937 Dersim Oral Çalışlar Eller yukarı Rauf Tamer Bu başarı bize çok iyi geldi Hakan Çelik Anlam arıyorum sayın hakim! Şirin Sever Mis kokan şehirler Banu Şen Biden borçlarını ödedi ama… Erkut Can Annelere özel tekno indirimler Murat Gülderen Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu New York borsası karışık seyirle açıldı Son dakika... MEB duyurdu! 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı