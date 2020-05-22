İçişleri Bakanlığı: 484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi
İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.
22 Mayıs 2020, Cuma 19:40 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.
https://twitter.com/TC_icisleri/status/1263856711561089024