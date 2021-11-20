Türkiye İçişleri Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel alacak

Türkiye

İçişleri Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B Sözleşmeli Personel alımı yapacağını açıkladı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 16:58 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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