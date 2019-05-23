İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, “Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu”nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor."
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Arıcak'ın Yoğunbilek köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon sürüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. AA