İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada; PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 09.10.2018 günü saat 01:00’de başlayan operasyonlarda; Diyarbakır ilinde * 80* şahıs, İstanbul ilinde 3 şahıs, Van ilinde 2 şahıs, Şırnak ilinde 1 şahıs, Şanlıurfa ilinde 1 şahıs, Batman ilinde 1 şahıs, Mersin ilinde 1 şahıs, Mardin ilinde 1 şahıs, olmak üzere 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alınmıștır. Șüphelilerin ikametlerinde çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel döküman, dijital materyal ele geçirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.