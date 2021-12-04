Türkiye İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-6 Operasyonları kapsamında Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 1’i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldiğini açıkladı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 20:53 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1’i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3’ünün turuncu 2’sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personelimiz Celil Mutlu’nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İHA

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