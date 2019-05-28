Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Batman-Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yaptığı operasyonda 4 terörist saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Teslim olan 4 teröristten birinin, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit Çelik Köyü Umutlu mahallesinde el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

DHA



