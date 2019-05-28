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İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu, teröristlerden birinin 2018'de Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının faili olduğunu açıkladı

28 Mayıs 2019, Salı 18:27 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Batman-Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yaptığı operasyonda 4 terörist saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Teslim olan 4 teröristten birinin, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit Çelik Köyü Umutlu mahallesinde el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

DHA


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