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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

27 Temmuz 2019, Cumartesi 10:55
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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

DHA


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