Türkiye İçişleri Bakanlığı, bu yıl ele geçirilen eroin miktarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, bu yıl ele geçirilen eroin miktarını açıkladı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı, bu yıl ele geçirilen eroin miktarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-16 Eylül tarihleri arasında emniyet ve jandarma narkotik birimlerince yürütülen operasyonlarda 13 ton eroin ele geçirildiğini açıkladı.

16 Eylül 2021, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma narkotik birimlerince 1 Ocak-16 Eylül tarihleri arasında 143 bin 787 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 13 ton eroin ele geçirildi. Eroin miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı. Ayrıca 2021 yılında bugüne kadar yapılan operasyonlarda 1 ton 624 kilo sentetik kannabinoid/ bonzai, 2 ton 130 kilo metamfetamin, 1 ton 924 kilo skunk, 3 milyon 15 bin 372 adet captagon, 4 milyon 422 bin 588 sentetik ecza ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre, bonzai yüzde 201, metamfetamin yüzde 5, skunk yüzde 3, captagon yüzde 162, sentetik ecza yüzde 25 arttı.

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