Türkiye İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! Kuaför ve berberlere koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! Kuaför ve berberlere koronavirüs denetimi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! Kuaför ve berberlere koronavirüs denetimi

Son dakika haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelindeki kuaför, berber, güzellik merkezlerine denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 1.260 iş yeri/işletmenin tedbirlere aykırı davrandığı ortaya çıktı.

11 Mart 2021, Perşembe 09:30 Son Güncelleme:
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Koronavirüsle mücadele kapsamında tematik denetimlere devam ediliyor. Gelen son dakika haberine göre; 6 bin 46’sı vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere toplam 77 bin 895 personelin katıldığı denetimlerde, ülke genelindeki 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu kontrol edildi. Denetimlerde; 1.260 iş yeri/işletme ile 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla “Dinamik Denetim Modeli” başlatılarak konu bazlı haftalık tematik denetim uygulamasına geçilmişti. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konu bazlı tematik denetimlere devam ediliyor.

9 Mart tarihinde tüm il ve ilçelerde berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonlarını kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 6.046 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 19 bin 354 ekipten oluşan 77 bin 895 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu ve 3 bin 467 pazaryeri/semt pazarı/sosyete pazarı denetlendi.

• Denetimler sonucunda toplam 1.260 iş yeri/işletme ve 2.425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 1.785 iş yeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde; 2.071 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

• Tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 47 suç duyurusunda bulunulurken 70 araç faaliyetten men edildi, 2 iş yeri kapatıldı.


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