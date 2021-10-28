Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Siirt'te 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca: "İç Güvenlik Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.