Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Siirt Pervani İlçesinde bulunan Herekol Dağı kırsalında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

28 Ekim 2021, Perşembe 16:13 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Siirt'te 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca: "İç Güvenlik Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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