Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bin 70 personel ile operasyon başladı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bin 70 personel ile operasyon başladı!

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bin 70 personel ile operasyon başladı!

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır’da 1070 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 09:04 Son Güncelleme:
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “EREN KIŞ-27 (DİYARBAKIR-SARIM ÇAYI) J.ASB.ÇVŞ.ERDAL ŞEN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1070 personel [(69) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.


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