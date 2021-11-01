İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu

Bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uzun süredir devam eden ikna çalışmalarının işe yaradığını bir kez daha gösteren bir haber duyurdu.

Bakanlık, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

2021 YILINDA 172 TERÖRİST TESLİM OLDU

Teslim olan örgüt mensubunun, 2009'da terör örgütüne katıldığının, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 172'ye yükseldi." denildi.