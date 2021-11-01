Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçan 1 teröristin daha teslim olduğu duyuruldu.

01 Kasım 2021, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uzun süredir devam eden ikna çalışmalarının işe yaradığını bir kez daha gösteren bir haber duyurdu.

Bakanlık, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

2021 YILINDA 172 TERÖRİST TESLİM OLDU

Teslim olan örgüt mensubunun, 2009'da terör örgütüne katıldığının, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 172'ye yükseldi." denildi.

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