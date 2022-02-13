Türkiye Bakanlık duyurdu! Eren Kış-24 operasyonu başladı

Bakanlık duyurdu! Eren Kış-24 operasyonu başladı

Türkiye

Bakanlık duyurdu! Eren Kış-24 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 şehit jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonun başlatıldığını duyurdu.

13 Şubat 2022, Pazar 09:41 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Siirt'te Eren Kış-24 operasyonunun başladığı açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt İlinde “EREN KIŞ-24 (SİİRT-AKMEŞE) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. ERKAN YALÇIN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (545) personel [(39) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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