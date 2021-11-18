Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı duyurdu. Siirt İlinde 'Eren Kış 5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' operasyonu başlatıldı.

18 Kasım 2021, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde “EREN KIŞ-5 (BAĞGÖZE) ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN ERSAN YENİCİ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel [(53) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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