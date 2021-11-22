İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-7 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
22 Kasım 2021, Pazartesi 12:22 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi hem içeride hem de dışarıda sürüyor. İçişleri Bakanlığı terör ile mücadele kapsamında 680 personelin katıldığı yeni bir operasyonu başlattığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde “Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu” başlatıldı.
Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (680) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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