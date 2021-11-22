İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-7 operasyonu başlatıldı

Türkiye'nin terör ile mücadelesi hem içeride hem de dışarıda sürüyor. İçişleri Bakanlığı terör ile mücadele kapsamında 680 personelin katıldığı yeni bir operasyonu başlattığını duyurdu.









İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde “Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (680) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.