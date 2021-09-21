Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarında PKK'ya ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarında PKK'ya ağır darbe vuruldu

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarında PKK'ya ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Eren operasyonlarında PKK'ya ağır darbeler vurulduğu belirtildi. Açıklamada, '2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi' ifadelerine yer verildi.

21 Eylül 2021, Salı 11:01 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korcuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken,örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi. Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi." denildi.

DHA

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