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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari’nin Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

13 Mayıs 2019, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birliklerince bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle temas sağlandı. Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerinin katıldığı operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

DHA

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