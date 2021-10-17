Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listeye bir çizik daha…

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listeye bir çizik daha…

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listeye bir çizik daha…

Eren Operasyonları kapsamında Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin ‘gri kategoride’ yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.

17 Ekim 2021, Pazar 11:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Teröristin, Murat Karayılan’ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14/15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL’ye kadar ödülle ‘GRİ’ kategoride yer alan Sidar Farkin Amed kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.



ÖZEL EĞİTİM ALMIŞ! 

Söz konusu teröristin özel eğitim aldığı ve terörist Murat Karayılan’dan direk talimat alarak teröristleri yurt dışından yurt içerisine özellikle Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerine götürerek geçişlerini bizzat sağladığı ortaya çıktı.

Öte yandan EYP ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP’li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Beyin israfı...
Rauf Tamer
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Hakan Çelik
2053 hedefi için çok çalışmak şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Merkez Bankası'nda neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ulaştırma Bakanı'na dilekçemdir
Oral Çalışlar
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Karısı küsmüştü, Mehmet amca yeniden dolandırıldı! 'Efsunlanmış gibi ne dedilerse yaptım'