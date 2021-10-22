Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 4 terörist öldürüldü

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yerleri tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22 Ekim 2021, Cuma 15:19 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içerde ve dışarda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, devam eden Eren-13 Operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesinde yerleri tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele operasyonları terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve tüm kararlılığıyla devam etmektedir."

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