İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni operasyon başlatıldı...

Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, 21 Eylül tarihinde Kıran-3 operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, 2'si gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Yurt içinde Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla 17 Ağustos 2019 tarihinden itibaren büyük çaplı “Kıran” Operasyonları başlatıldı.

Kıran-1 Operasyonu kapsamında, Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere Hakkari-Van-Şırnak ara hattında, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, 27 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında, Kıran-3 Operasyonu kapsamında, 21 Eylül 2019 tarihinden itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başlatılan operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen Kıran-1 Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi. 6 işbirlikçi yakalandı, 45 mağara, sığınak ve depo imha edildi. 5 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 5 adet RPG-7 roketatar, 4 adet AT-4 tanksavar füzesi, 15 adet el bombası, 8 bin 580 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 7 adet EYP, 15.5 kg. patlayıcı madde, 20 kg. uyuşturucu madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-2 Operasyonu kapsamında; 9 terörist etkisiz hale getirildi. 2 terörist teslim oldu. 2 işbirlikçi yakalandı, 7 mağara, sığınak ve depo imha edildi. 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Biksi makinalı tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet TB-6 tamburalı bombaatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kg. plastik patlayıcı, 2 adet EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.