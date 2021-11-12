Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Resmen başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Resmen başladı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Resmen başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla başlatılan proje kapsamında emniyet kemeri denetimleri yapıldı.

12 Kasım 2021, Cuma 20:06 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Arnavutköy Fatih Caddesi'nde Arnavutköy Kaymakamı Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi ve Arnavutköy İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Adem Güneş'in katılımıyla bu kapsamda emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarırken, Arnavutköy Kaymakamı Dr. M. H. Nail Anlar ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı sürücülere maske ve broşür dağıttı. 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi hakkında sürücülere bilgi veren Kaymakam Dr. M. H. Nail Anlar, "Saat 15.30 itibariyle 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile geniş çaplı bir uygulama başlattık. Buradaki temel düşüncemiz vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlenmesi. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazalarında yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltıyor. Bu anlamda emniyet kemerinin hayati önem taşıması hasebiyle vatandaşlarımızı daha fazla bilinçlendirmek için bu programı düzenledik" dedi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da, "Maksadımız önem taşıyan şeylere dikkat çekmekti. Gördük ki birçok vatandaşımız hamdolsun bu konuda hassas ve bilinçli" dedi.  

DHA

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