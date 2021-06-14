Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi alıyor
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi alıyor

Türkiye

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi alıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi alımı yapacak.

14 Haziran 2021, Pazartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi alımı yapıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 225 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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