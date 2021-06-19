Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Türkiye

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alaca alacağını açıkladı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 17:51 Son Güncelleme:
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657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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