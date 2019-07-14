İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hakkari merkez kırsalında yapılan operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de düzenlenen operasyonda PKK´lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı´nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi
DHA