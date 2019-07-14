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İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari merkez kırsalında yapılan operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

14 Temmuz 2019, Pazar 15:40 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen operasyonda PKK´lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı´nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi

DHA

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