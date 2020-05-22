İçişleri Bakanlığı: Kaymakamlık ve valilikten izin belgesi verilmiyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için seyahat izin belgeri e-devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden verilmektedir. Seyahat izin belgeleri kaymakamlıklar/valiliklerden kesinlikle verilmemektedir" ifadeleri yer aldı. İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 416 bin 598 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamlık ve valilikler önünde yığılma olduğu haberleri tamamen asılsızdır" denildi.





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