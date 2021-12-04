Türkiye İçişleri Bakanlığı Muş ve Diyarbakır'da operasyon başlattı

İçişleri Bakanlığı Muş ve Diyarbakır'da operasyon başlattı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı Muş ve Diyarbakır'da operasyon başlattı

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş ve Diyarbakır bölgelerinde barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 300 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor.

İHA

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