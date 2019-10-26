İçişleri Bakanlığı personel alıyor. Başvurular nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

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