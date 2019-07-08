İçişleri Bakanlığı personel alıyor! İşte başvuru şartları…

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 21 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı’na nasıl başvuru yapılır? İşte İçişleri Bakanlığı başvuru şartları…

İçişleri Bakanlığı siber güvenlik uzmanı, kıdemli .NET uygulama geliştirme uzmanı, iş zekâsı uzmanı, kıdemli uygulama geliştirme uzmanı, iş analisti uzmanı alıyor.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacak.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 26 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecek.

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak. Yazılı sınav 8 Eylül 2019 Pazar Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak. Sözlü sınav 16 - 20 Eylül 2019 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN







