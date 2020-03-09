İçişleri Bakanlığı personel alıyor! İşte başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sözleşmeli pilot (helikopter) alıyor. İçişleri Bakanlığı'na başvurular 16 Mart’ta başlıyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı personel alım ilanının şartları

Başvuruda bulunacak adayların Pilotluk Lisansı Belgesi ve temel pilotaj sertifikalarına sahip olması gerekiyor. Ayrıca, adayların pilot olarak minimum 1000 saat Helikopter uçuşunun bulunması ve tercihen S-70 veya taarruz helikopter tip intibakının bulunması belirtilen şartlar arasında. Şartları taşıyan adayların başvuru belgeleri ile 20 Mart’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

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