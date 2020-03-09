İçişleri Bakanlığı personel alıyor! İşte başvuru şartları
İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı’nda istihdam edilmek üzere pilot alıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanının detayları…
09 Mart 2020, Pazartesi 14:47 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sözleşmeli pilot (helikopter) alıyor. İçişleri Bakanlığı'na başvurular 16 Mart’ta başlıyor.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı personel alım ilanının şartları
Başvuruda bulunacak adayların Pilotluk Lisansı Belgesi ve temel pilotaj sertifikalarına sahip olması gerekiyor. Ayrıca, adayların pilot olarak minimum 1000 saat Helikopter uçuşunun bulunması ve tercihen S-70 veya taarruz helikopter tip intibakının bulunması belirtilen şartlar arasında. Şartları taşıyan adayların başvuru belgeleri ile 20 Mart’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
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