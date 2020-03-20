İçişleri Bakanlığı: Provokatif corona virüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif corona virüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
20 Mart 2020, Cuma 01:10 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."
AA
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