Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."

AA







