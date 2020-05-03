Açıklamada, kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandığı kaydedildi. 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir." denildi.

AA







