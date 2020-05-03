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Türkiye İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasında 27 bin 828 kişiye yaptırım uygulandı
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İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasında 27 bin 828 kişiye yaptırım uygulandı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasında 27 bin 828 kişiye yaptırım uygulandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

03 Mayıs 2020, Pazar 21:05 Son Güncelleme:
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Açıklamada, kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandığı kaydedildi. 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir." denildi.

AA


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