05.05.2020
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Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 37 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 37 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 37 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

05 Mayıs 2020, Salı 11:25 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu bildirdi.  

Çataklı, "Corona virüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı" diye konuştu.

AA

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