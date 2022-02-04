Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu: 47 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu: 47 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu: 47 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı "Operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur" dedi.

04 Şubat 2022, Cuma 11:08 Son Güncelleme:
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İşte İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.

Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

2022 yılı Ocak ayında, bin 928’i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir.

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