Türkiye İçişleri Bakanlığı, tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı

İçişleri Bakanlığı, tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı, tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip corona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı.

28 Mart 2020, Cumartesi 01:39 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip corona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek

AA

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