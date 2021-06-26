Türkiye İçişleri Bakanlığı: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı: Teslim oldular

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 3 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

26 Haziran 2021, Cumartesi 18:21 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 3 PKK’lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında PKK’ya katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 89’a yükseldi.

AA

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