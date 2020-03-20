Türkiye İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek

İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların evlerinde kalarak "Açık Kapı" mobil uygulaması ve "e-Başvuru" üzerinden hizmet alabileceğini bildirdi.

20 Mart 2020, Cuma 19:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, talep ve başvuru hizmetlerini online yapabilecek.  Vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini "Açık Kapı" mobil uygulamasından iletebilecek. Ayrıca, valilik ve kaymakamlıkla ilgili tüm talep ve başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemini seçmek suretiyle yapabilecek.

AA

İlgili Haberler
Bakanlıktan belediyelere özel genelge


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Sonumuz İtalya gibi mi olacak?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya Bilim Üniversitesi 15 öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alıyor