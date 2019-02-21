İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ile 81 il Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri’nde istihdam edilmek üzere 1200 personel alımı yapacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı tarafından merkez teşkilatı ile 81 il Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri’nde istihdam edilmek üzere giriş (sözlü) sınavı ile 1200 personel alımı yapacak.

1200 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Bakanlık KPSSP3 puanı ile merkez teşkilatına, 20 arşiv uzmanı, 2 şehir plancısı, 4 harita mühendisi, 10 harita teknikeri olmak üzere toplam 36 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bakanlık tarafından Taşra Tekilatı’na ise KPSSP3 puanıyla 42 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 31 Bilgisayar Teknikeri, 127 Elektrik-Elektronik Teknikeri, 289 Lisans Büro Personeli ve 675 Önlisans Büro personeli olmak üzere toplamda 1164 personel alımı yapılacak.

Adaylar, Bakanlık merkez, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Samsun, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere 9 il merkezinde giriş (sözlü) sınavına girebilecek.

ÜCRETLER BELLİ OLDU

Sözleşmeli personele ödenecek ücretler de belli oldu. Buna göre Bakanlık brüt maaş üzerinden arşiv uzmanlarına 2 bin 650 TL, mühendis kadrosunda istihdam edileceklere 4 bin 438 TL, teknikerlere 3 bin 348 TL, şehir plancılarına 4 bin 438 TL, teknisyenlere 2 bin 784 TL ve büro personeline de 2 bin 650 TL ücret ödeneceğini duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar; İçişleri Bakanlığı’nın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan talep formunu tamamlayıp 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edebilecekler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI