Videoda sinyal kolu, "ebat olarak küçük ama insanlık için çok büyük bir icat" olarak tarif edildi.









İcadı tasarlamak için yaşamdan ilham alındığı belirtilen videoda, "İnsanların davranışlarını gözlemledik. Önemli olan ergonomik olup çok kolay kullanılabilmesi. Sonunda bulduk" ifadeleri kullanıldı.









İçişleri Bakanlığı, 'Yüzyılın İcadı' başlıklı bu video ile sinyal kolu kullanımının önemine işaret etti.









İŞTE O VİDEO;









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