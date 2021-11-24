Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediyesi'nin su ve nikah kararına soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediyesi'nin su ve nikah kararına soruşturma

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediyesi'nin su ve nikah kararına soruşturma

İçişleri Bakanlığı'nca, Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine yönelik kararına ilişkin soruşturma başlatıldı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 00:01 Son Güncelleme:
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Bakanlık kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre; soruşturmada Anayasa'da yer alan 'kanun önünde eşitlik' ilkesi, 'eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı', 'nefret ve ayırımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçları başta olmak üzere ceza hukuku açısından değerlendirmeler yapılacak. Soruşturma sonucunda elde edilecek hukuki değerlendirmeler, adli makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılacak.

ANKARA(DHA)

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